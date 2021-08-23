37 человек обратились за помощью к медикам на площадках празднования 800-летия Нижнего Новгорода

37 жителей Нижнего Новгрода и гостей обратились за медицинской помощью в местах празднования Дня города в субботу, 21 августа. Об этом в своем Instagram сообщмл замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Так, среди 37 человек в числе нуждающихся в медицинской помощи были дети – шестеро.

Из пожаловавшихся на плохое самочувствие пятерых, среди них был один ребенок, доставили в приемные отделения нижегородских больниц. Остальным оказали всю необходимую помощь на месте.

Всего на площадках 800-летия в субботу дежурили 13 бригад скорой помощи и Центра медицины катастроф.

- Спасибо за работу, - поблагодарил медиков Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что Нижний Новгород встал в пробках после окончания гала-шоу в честь 800-летия города 21 августа. Несмотря на то, что время на часах приближается к полуночи, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов.

Масла в огонь подливает и тот факт, что многие улицы в центре города сегодня перекрыты в связи с проведением праздничных мероприятий. Тысячи людей к вечеру устремились на набережную, чтобы посмотреть гала-шоу, а ближе к его окончанию народа стало еще больше, поскольку многие приехали специально посмотреть салют. Салютные установки находились на воде, поэтому фейерверк можно было наблюдать с разных точек, которые и поспешили занять нижегородцы, создав тем самым заторы.

А также, сотни участников, летающие артисты и грандиозный салют: Как прошло гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Рассказываем, как прошло грандиозное шоу и масштабное празднование юбилея города.