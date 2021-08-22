Более 150 нижегородцев развернули российский флаг на ступенях Чкаловской лестницы 22 августа. ФОТО: Кирилл Мартынов, Игорь Иванов

День Государственного флага Российской Федерации отметили в Нижнем Новгороде: более 150 человек развернули российский триколор на ступенях Чкаловской лестницы. Сведениями об этом поделились в областном правительстве.

В праздновании участвовали губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, депутаты "Единой России" всех уровней, представители региональных отделений волонтёров Победы, волонтёров-медиков, Российского союза молодёжи, Российских студенческих отрядов, Российского движения школьников, Юнармии, мотоклуба "Ночные волки" и участники лагеря "Хочу стать десантником".

– Этой акцией мы показали стремление нижегородцев созидать и уверенно идти вперёд со своей страной под российским флагом. В этом году исполняется 30 лет, как в нашу жизнь вернулся трёхцветный флаг. Его цвета несут глубокий смысл: благородство, преданность и мужество – качества, которые всегда были присущи нашему народу. И в эти дни мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. История великого города неразрывно связана с героическим прошлым нашей страны и свершениями настоящего времени, – сказал Глеб Никитин.

Оркестр и камерный хор "Нижний Новгород" исполнили гимн России во время торжественного разворачивания триколора. Победные марши исполнил военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

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