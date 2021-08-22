Нижегородский парк "Швейцария" стал площадкой Всероссийской акции "Сохраним лес". ФОТО: Кирилл Мартынов

Благоустроенный парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде стал одной из площадок Всероссийской акции "Сохраним лес" в 2021 году. Об этом информирует региональное правительство.

Десятки саженцев рябины, каштана, бархата, липы и ивы высадили на территории парка прямо сегодня, 22 августа. Этим занимались местные жители, представители органов власти, волонтёры и общественники. В частности, в озеленении "Швейцарии" участвовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Нижегородский регион стал вторым в России после Якутии, присоединившимся к акции.

– Город, как и регион в целом, растёт, развивается, становится более экологичным. Вчера акция "Сохраним лес" стартовала в Якутии, где тема лесовосстановления сейчас звучит по-особенному. За два года проведения этой акции в стране высадили более 82 миллионов деревьев, сама акция является важной смысловой частью нацпроекта "Экология", – добавил Глеб Никитин. – Мне очень приятно, что сегодня рядом с нами работают волонтёры, для которых защита и сбережение природы – это не только слова, но и дело.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров также участвовал в акции и отметил, что "Швейцария" – парк мирового уровня.

– То, что здесь уже сделано, и то, что задумано, подчеркнёт абсолютную уникальность "Швейцарии". Со своей стороны мы поддерживаем концепцию развития парка. Убеждён, что его можно сделать самым лучшим в стране.

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