Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Кстовском районе 22 августа

Один человек погиб и ещё восемь пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области прошедшей ночью, 22 августа. Детей среди пострадавших и погибших нет, как уточнили в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 02:25. Службы экстренного реагирования выехали на место: трасса М-7 "Волга", около населённого пункта Ветчак в Кстовском районе. Авария произошла на 446 километре.
Её участниками стали два автомобиля: микроавтобус Рено, в котором были восемь человек, и грузовик Скания.
В результате погиб мужчина, личность которого устанавливается.
По обновлённой информации от ГУ МВД региона, водитель Рено выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погиб пассажир микроавтобуса. Сам водитель 1968 года рождения и семеро других пострадавших доставлены в больницу.
Напомним, практически в то же время столкнулись три автомобиля на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Пострадали девять человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!