Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Кстовском районе 22 августа

Один человек погиб и ещё восемь пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области прошедшей ночью, 22 августа. Детей среди пострадавших и погибших нет, как уточнили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 02:25. Службы экстренного реагирования выехали на место: трасса М-7 "Волга", около населённого пункта Ветчак в Кстовском районе. Авария произошла на 446 километре.

Её участниками стали два автомобиля: микроавтобус Рено, в котором были восемь человек, и грузовик Скания.

В результате погиб мужчина, личность которого устанавливается.

По обновлённой информации от ГУ МВД региона, водитель Рено выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погиб пассажир микроавтобуса. Сам водитель 1968 года рождения и семеро других пострадавших доставлены в больницу.

Напомним, практически в то же время столкнулись три автомобиля на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Пострадали девять человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!