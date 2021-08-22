Девять человек пострадали в ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде ночью 22 августа

Девять человек пострадали в массовом ночном ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде сегодня, 22 августа. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, среди пострадавших числится один ребёнок.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 02:20. Службы экстренного реагирования выехали по адресу происшествия: около дома 25/2 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города. На месте выяснилось, что участниками ДТП стали три легковых автомобиля. К счастью, погибших в результате аварии нет.

Согласно обновлённым сведениям ГУ МВД региона, водитель 2003 года рождения за рулём Лады Гранта не справился с управлением и столкнулся с другой Ладой. В результате второй автомобиль вынесло на встречную полосу, где тот столкнулся с Киа Рио. Госпитализированы семь человек из девяти доставленных в больницу.

Напомним, практически в то же время в результате аварии погиб мужчина в Кстовском районе Нижегородской области. Ещё восемь человек пострадали.

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