Баня-Лука стал 18 городом-побратимом Нижнего Новгорода

Сербский город Баня-Лука стал новым городом-побратимом Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на нижегородскую мэрию.
В ведомстве отметили, что Баня-Лука стал 18 побратимом приволжской столицы. Соответствующее соглашение подписали на специальной церемонии во время встречи главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева с представителями российских и зарубежный делегаций, посетивших 800-летие.
Юрий Шалабаев подблагодарил их за то, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, гости Нижнего Новгорода нашли возможность посетить город в его юбилейный год. По словам мэра, это большая честь для принимающей стороны.
Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева добавила, что соглашение об установлении побратимских связей – это результат интенсивной работы Нижегородской области и Сербской Республики, которые заключили договор о сотрудничестве в 2018 году.
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