Юбилей Нижнего Новгорода отметили в районах Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Юбилейная программа "Нижний 800: празднуем вместе!" по случаю 800-летия Нижнего Новгорода затронула и районы Нижегородской области. Она проводится при участии АНО "Центр 800" и поддерживается правительством региона.

В частности, городской округ Воротынский отмечал юбилей областного центра 20 августа. Там, на площади Советской, организовали праздничную концертную программу, шоу мыльных пузырей, вручение сувениров и шариков с символикой #Нижний800 и фотосессию с символами юбилея (дятлом Гор и оленёнком НиНо).

– Дети с удовольствием участвовали в творческом мастер-классе, спортивных состязаниях и различных конкурсах. К празднику присоединились более 200 человек, – рассказали в правительстве региона.

Глава администрации Воротынского района Алексей Солдатов поздравил местных жителей:

– Этот замечательный проект осуществляется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Праздник приходит в каждый район нашей малой родины, чтобы любой житель региона смог почувствовать себя причастным к 800-летию Нижнего Новгорода. Желаю всем отличного настроения, веселья и радости.

Аналогичные и другие мероприятия прошли в Вадском и Навашинском районах Нижегородского региона.

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