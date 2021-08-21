Грозы, ливни и град надвигаются на Нижегородскую область. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Нижегородскую область надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2-4 часа регион накроют ливни, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Такая погода сохранится ночью и днем 22 августа, предупреждает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Если сильный ливень застал вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. При сильном ветре не прячьтесь под старыми деревьями и не стойте около широкоформатных конструкций. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы.

Напомним, сегодня Нижний Новгород отмечает 800-летие, в связи с чем в городе проходят масштабные праздничные мероприятия. Остается надеяться, что салют успеют дать до дождя.