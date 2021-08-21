Оркестры из семи городов России выступили на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр Воложанин

Духовые оркестры из семи городов России выступили сегодня в центре Нижнего Новгорода по случаю его 800-летия. Сведениями об этом поделились в областном правительстве.

Фестиваль духовых оркестров начался в полдень сегодня, 21 августа, на Большой Покровской. Музыканты из Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Павлова, Ярославля и Богородска исполнили произведения в разных стилях: вальсы, марши, популярные эстрадные мелодии.

– Марш-парад продолжился сводным концертом на площади Минина и Пожарского. Выступления оркестров сопровождались вокальными и танцевальными номерами, – добавили в правительстве региона.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил значимость фестиваля в создании атмосферы праздника:

– Выступления оркестров – неотъемлемая часть яркого городского праздника. Вдвойне приятно, что поздравить нижегородцев с 800-летием города приехали и коллективы из других городов. Восемь оркестров, как восемь веков Нижнего Новгорода – у каждого свой характер и своё звучание.

На других праздничных точках города также проходит фестивальная программа.

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