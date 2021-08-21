Илья Авербух: "Задача гала-шоу – рассказать России о Нижнем Новгороде"

Режиссёр-постановщик гвоздя программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода – гала-шоу "Начало нового" – Илья Авербух рассказал о подготовке грандиозного зрелища. По его словам, задача шоу – рассказать России о Нижнем Новгороде.

– Шоу длится полтора часа, но для многих это – большая жизнь. На сцену в общей сложности выйдут 560 артистов, и большинство из них – это нижегородцы, выступающие в самых разных жанрах. Гала-шоу – визитная карточка Нижнего Новгорода. А Нижний – это начало нового. Никогда нигде в России такую сцену на воде не строили, Нижний Новгород – первый! Задача гала-шоу – рассказать России о Нижнем Новгороде, чтобы многим захотелось приехать сюда, – сказал Илья Авербух.

Напомним, сцену возвели прямо на воде возле здания бывшего речного вокзала, на слиянии Оки и Волги. В её установке участвовали в том числе водолазы.

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