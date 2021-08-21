Более 3000 полицейских будут следить за порядком во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода

Более трёх тысяч сотрудников полиции выйдут на улицы города, чтобы следить за порядком во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода сегодня, 21 августа. Этими данными поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.
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