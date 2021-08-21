Фестиваль ретро-автомобилей "Горький классик" стартовал в Нижнем Новгороде 21 августа. ФОТО: Александр Воложанин

Фестиваль ретро-автомобилей "Горький классик Нижний 800" стартовал в Нижнем Новгороде сегодня, 21 августа, по случаю 800-летия города. В фестивале участвует около сотни машин производства ГАЗ в разные годы. Об этом рассказали в областном правительстве.

Ретромашины проехали по современному сборочному конвейеру ГАЗа, на месте которого когда-то собирали легендарную "полуторку" ГАЗ-АА и где сейчас выпускают новые модели поколений NEXT и NN. Колонну приветствовали сотрудники автозавода.

Затем она проехала по улицам города до площадки между стадионом "Нижний Новгород" и собором Александра Невского. Выставка останется открытой на этом месте с 15:00 до 19:00 сегодня.

– Здорово, что Горьковский автозавод принимает активное участие в торжествах в честь 800-летия Нижнего Новгорода. ГАЗ – один из символов Нижнего Новгорода, – отметил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. – Огромную роль предприятие сыграло в Победе в Великой Отечественной войне, в послевоенном восстановлении страны и развитии советской промышленности. Мы гордимся тем, что завод справился со всеми сложностями переходных периодов и сегодня является одним из мировых лидеров по целому ряду направлений. Очень приятно увидеть все легендарные модели ГАЗа и новые машины на одной площадке, узнать о них больше. В такие моменты особенно чётко понимаешь, что судьбы Нижнего Новгорода и автозавода неразделимы.

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