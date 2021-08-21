Наталья Водянова прилетела в Нижний Новгород на 800-летие города

Наталья Водянова прилетела в Нижниий Новгород на 800-летие города Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знаменитая на весь мир российская супермодель Наталья Водянова прилетела в свой родной Нижний Новгород сегодня, 21 августа, на 800-летие города. Наблюдательные поклонники уже заметили её на главной сцене гала-шоу "Начало нового", которое приурочено к юбилейной исторической дате.

Официальной информации об участии Натальи в праздновании пока нет, но можно предположить, что модель выступит с речью перед земляками. Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул, что выступление Натальи Водяновой будет без гонорара.

В общей сложности, в гала-шоу примут участие 560 артистов – об этом рассказали в АНО "Центр 800".

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