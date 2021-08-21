Хор из 800 человек выступил на Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода 19 августа. ФОТО: https://www.instagram.com/oberkovich/

Хор из 800 человек выступил на Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода 19 августа, в четверг. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в своём Instagram.

– Весь день прошёл под парусами регаты, а вечером на фоне разноцветного свечения хор из 800 человек, стоя на Чкаловской лестнице, исполнил любимые народные песни! – написал министр.

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