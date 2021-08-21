Праздничная подсветка появится на Нижегородском кремле в День города

Праздничная подсветка заиграет на Нижегородском кремле сегодня, 21 августа, по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Она появится в 21:00. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Масштабную инсталляцию об истории города нижегородцы смогут увидеть на кремлёвской стене и Дмитриевской башне: она будет содержать образы основателя города великого князя Юрия Всеволодовича, предводителей Нижегородского ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, выдающегося математика Николая Лобачевского и писателя Максима Горького.

– История Нижнего Новгорода неразрывно связана с историей Кремля. Это не только памятник архитектуры, но и духовный центр города, напоминающий о самых ярких моментах минувших восьми веков, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – К юбилею была проделана большая работа для того, чтобы сделать Кремль более открытым и комфортным для посетителей. Это касается не только территории внутри Кремля, но и его облика снаружи. К юбилею города стены древней крепости оживут, чтобы показать нижегородцам и гостям образы людей, которые сыграли значимую роль в становлении и развитии города.

Красочное шоу организуют на участке стены кремля от Тайницкой до Часовой башни, а также на Дмитриевской.

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