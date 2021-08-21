Олег Лавричев поздравил нижегородцев с 800-летием города

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил жителей приволжской столицы с наступившим 800-летием города.

– Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю вас с Днём города! – сказал Лавричев.

Нижний Новгород он назвал "городом, который создавал российскую историю и строил будущее нашей страны". В 2021 году он отмечает юбилей.

– Мы по праву гордимся своим любимым городом, его богатым историческим и культурным наследием, – заявил Олег Лавричев. – Сегодня Нижний Новгород – современный мегаполис, в котором создаются комфортные условия для жизни горожан и реализации инвестиционных и инновационных бизнес-проектов.

По словам председателя Гордумы, молодые нижегородцы искренни в своих намерениях сделать областной центр лучше: они вносят весомый вклад в будущее процветание и развитие Нижнего Новгорода.

– Желаю всем, кто с гордостью называет себя нижегородцами, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всём! Летопись Нижегородской истории продолжается! С праздником!

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