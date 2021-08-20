Владимир Путин посетит Нижний Новгород на 800-летие города

Президент РФ Владимир Путин приедет на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в субботу, 21 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава Российской Федерации принял приглашение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Так, завтра, 21 августа, он оценит работу по реконструкции нижегородского кремля и побывает в парке «Швейцария» - он скорое откроется после благоустройства для всех посетителей. После Владимир Путин будет смотреть на гала-шоу «Начало нового» на Нижневолжской набережной.

Кроме того, президент РФ проведет рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.

Напомним, что 21 августа будет торжественный салют. Рассказываем, во сколько начнется салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года.

Салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года начнется по завершении полуторачасового гала-шоу. Фейерверки пройдут одновременно во всех районах города в 21:41. Главный салют дадут напротив водной сцены, в акватории Оки и Волги. Установки будут располагаться на шести баржах.

А также, сцена на воде, концерты звезд и рекордный салют: Как пройдет гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Рассказываем, чем будут удивлять нижегородцев и гостей города на грандиозном празднике.