Гости мероприятий на 800-летие Нижнего Новгорода пройдут обязательный досмотр

Все гости мероприятий на 800-летие Нижнего Новгорода пройдут обязательный досмотрв субботу, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Более 4 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и представителей частных охранных организаций будет задействовано на охрану порядка во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Среди них будет более 3 тысяч сотрудников ОВД.

Как отметили в ГУ МВД по Нижегородской области, с 16 августа сотрудники органов внутренних дел работают в усиленном варианте – на въездах в город работают 8 контрольных постов полиции

- Доступ граждан в места проведения основных мероприятий будет осуществляться только через специально организованные пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами, На некоторых из них будет организовано несколько рубежей досмотра, поэтому нижегородская полиция просит граждан пребывать заблаговременно, -сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Александр Пиневич

Также известно, что лица, отказавшиеся от прохождения осмотра, не будут допущены на проведение мероприятия.

Напомним, что 21 августа будет торжественный салют. Рассказываем, во сколько начнется салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года.

Салют в Нижнем Новгороде 21 августа 2021 года начнется по завершении полуторачасового гала-шоу. Фейерверки пройдут одновременно во всех районах города в 21:41. Главный салют дадут напротив водной сцены, в акватории Оки и Волги. Установки будут располагаться на шести баржах.

А также, сцена на воде, концерты звезд и рекордный салют: Как пройдет гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Рассказываем, чем будут удивлять нижегородцев и гостей города на грандиозном празднике.

Сцену на Нижневолжской набережной собирали из металлических конструкций более трех недель. В работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра. Сцена поражает воображение своими габаритами: ее длина составляет 108 метров, высота – 30 метров.