Следователи опровергли версию матери о похищении 16-летней девушки в Дзержинске

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи допросили 16-летнюю девушку, которую четыре дня считали пропавшей в Дзержинске.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, девушка рассказала следователям, что вовсе не была в заложниках у неадекватного человека, а общалась с теми, кого хорошо знает.

- По версии следствия, 12 августа 2021 года 16-летняя девушка самостоятельно ушла из квартиры дома, расположенного по ул. Самохвалова в Дзержинске. Все время своего отсутствия она добровольно проводила в компании знакомых ей людей, с которыми употребляла наркотические средства, после чего самостоятельно вернулась домой. При допросе девушка пояснила, что во время своего отсутствия дома она не подвергалась каким-либо противоправным действиям, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в тот день девушка села в такси на улице Черняховского и исчезла.

Ее искали волонтеры и полицейские. По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи организовали доследственную проверку. В итоге пропавшая вернулась домой сама.

После чего ее мать рассказала, что девушку все это время насильно водили по подъездам Нижнего Новгорода и накачивали запрещенными веществами.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать оценку действий друзей девушки, которые в те дни были рядом с ней.