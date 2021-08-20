Первый троллейбус с автономным ходом запустили в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Троллейбус с увеличенным запасом автономного хода начали тестировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде начали тестировать на городских маршрутах общественного транспорта троллейбус с увеличенным запасом автономного хода. Троллейбус оборудован накопителем электроэнергии: аккумулятор обеспечивает ему запас автономного хода до 20 км, а заряжается он от контактной сети в течение получаса, не прекращая работать на линии.

- Троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода позволяют продолжать реализацию в Нижнем Новгороде программы «Чистое небо». Важно, что при этом мы не закрываем троллейбусные маршруты, а, наоборот, имеем возможность продлить их в новые строящиеся микрорайоны, экономя при этом на обслуживании контактной сети, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Сейчас троллейбус будет работать в тестовом режиме на маршруте №17. Он рассчитан на 80 пассажиров, в том числе в нем 22 сидячих места. Кроме того, он оборудован системой наклона кузова для более удобного входа и выхода пассажиров. Для доступа инвалидной коляски проем средней двери оборудовали аппарелью откидного типа. В салоне установили система кондиционирования воздуха, состоящая из двух одинаковых кондиционеров – они работают независимо друг от друга. Еще одну система кондиционирования установили в кабине водителя.

- Многие нижегородцы сейчас высказываются за экологичный электротранспорт, поэтому нужно его развивать во всех возможных направлениях. Троллейбусы маршрута №17 смогут теперь доезжать до микрорайона «Цветы», где бывают сложности с транспортным сообщением и нет контактной сети. При поступлении новой техники будем продлевать маршруты в сторону Кузнечихи, – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Производить такие троллейбусы в рамках программы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса планирует АО «ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» в составе госкорпорации «Ростех»). Между ЦНИИ «Буревестник» и компанией «БКМ Холдинг» (Белкоммунмаш) заключен лицензионный договор на совместную сборку на производственной площадке ЦНИИ «Буревестник» троллейбусов моделей 32100D и 43300D.