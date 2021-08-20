Олег Лавричев: «Владимир Ильич Лузянин навсегда останется образцом и примером человека труда, человеческого достоинства и самоотдачи»

20 августа 2021 года в холле административного здания НАО «Гидромаш» прошло прощание с Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии СССР, кавалером орденов СССР и России, Почетным гражданином Нижегородской области Владимиром Ильичом Лузяниным.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выразил соболезнования родным и близким Владимира Ильича Лузянина от имени городского депутатского корпуса, главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и от себя лично в связи с постигшей тяжелой утратой.

В гражданской панихиде приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, представители промышленных предприятий региона, авиационной отрасли, сотрудники НАО «Гидромаш», коллеги, родные и близкие Владимира Ильича Лузянина, жители Нижнего Новгорода.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода отметил, что Владимир Ильич 70 лет трудился в стенах родного предприятия и более полувека руководил им. Он вывел завод на передовые рубежи по своим технологическим и инженерным возможностям, разрабатывая и производя авиационную технику мирового уровня.

«Осиротела не только семья, завод, город, осиротела вся авиационная отрасль страны! Ушла целая эпоха, легенда!» – сказал Олег Лавричев.

«Хочется верить, что завод будет продолжать работать с высокой динамикой и высокой ответственностью, наращивать темпы роста. Я хочу пожелать этого руководству предприятия и его трудовому коллективу. Вместе с заводом и страной Владимир Ильич пережил и сложные для промышленности времена. Тогда директора предприятий собрались вместе и организовали ассоциацию промышленников, более 20 лет президентом которой был Владимир Ильич Лузянин», – заметил Олег Лавричев.

«В его личности – удивительное сочетание высоких профессиональных и человеческих качеств. Талант, ум, профессионализм, работоспособность и целеустремленность сочетались с высокой гражданской ответственностью, добротой, заботой, тонким чувством юмора. Он никогда ничего не боялся и все делал достойно, ответственно, масштабно и глубоко», – подчеркнул спикер городской Думы.

«Для меня лично Владимир Ильич навсегда останется образцом и примером человека труда, человеческого достоинства и самоотдачи», – сказал Олег Лавричев.

После гражданской панихиды был дан символический заводской гудок. Владимир Ильич Лузянин похоронен на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

Справка:

Владимир Ильич Лузянин (18 апреля 1929 – 18 августа 2021).

Вся его жизнь связана с авиастроением и одним единственным предприятием, известным сегодня как Нижегородское публичное акционерное общество «Гидромаш».

Владимир Ильич Лузянин родился года в городе Нижний Новгород. В 1950 году окончил Горьковский авиационный техникум, а в 1958 году – Горьковский политехнический институт. В 1950 году пришел работать на завод № 119 (он же п/я 69, позднее – завод «Гидромаш») в качестве помощника мастера. Затем работал мастером, начальником эксплуатационно-ремонтного отдела. В 1958 году в составе делегации Горьковского авиастроительного завода на два года уехал в Китай – курировать запуск производства самолета МиГ-19. Вернувшись, продолжил работу на заводе в качестве начальника цеха сборки, начальника отдела технического контроля.

В 1964 году стал главным инженером завода. В этом же году завод № 119 был выбран ведущим в отрасли по выпуску шасси и гидроцилиндров. Были выделены средства на его модернизацию. В.И. Лузянин со свойственными ему увлеченностью и энергией включился в работу.

В 1970-1980-е годы, будучи директором Горьковского завода гидравлических машин «Гидромаш» (с 31 января 1969 года), В.И. Лузянин продолжил реконструкцию предприятия. Нацеленный на перспективу, требовательный к себе и подчиненным, он постоянно держал под контролем вопросы обновления производства. Некоторые новые уникальные технологические приемы были впервые использованы именно на «Гидромаше».

На протяжении последних пятидесяти лет предприятие производит взлетно-посадочные устройства для гражданской и военной авиации. Авиационные шасси, выпускаемые заводом, установлены на различных модификациях самолетов и вертолетов, в том числе на тяжелых транспортных самолетах «Руслан», «Мрия», Ан-70. Здесь были спроектированы и изготовлены уникальные шасси для космического корабля «Буран».

Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1989 года Лузянину Владимиру Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В конце 1990-х годов, исключительно благодаря таланту В.И. Лузянина, была решена проблема выхода предприятия на международный рынок. В этой трудной ситуации он проявил себя не только как выдающийся руководитель, но и как дипломат, сумевший найти общий язык с самыми сложными партнерами.

С 1996 года – президент, председатель Совета директоров Нижегородского ПАО «Гидромаш».

Но завод в те годы был только частью работы и жизни Владимира Ильича. У него была и другая, очень важная зона ответственности – Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей.

Лидеры нижегородской экономики создали ее в 1989 году. Крупной, авторитетной организации требовался не менее авторитетный руководитель. Выбор пал на В.И. Лузянина, при котором Ассоциация обрела силу, мощь и заслуженный авторитет.

Владимир Ильич Лузянин был президентом Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей более 20 лет (1991-2012), председателем Координационного совета объединения промышленников Приволжского федерального округа (2000-2002).

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1989), орденами Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1966), «За заслуги перед Отечеством» III (2019) и IV (1996) степеней, Александра Невского (2014), медалями, орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» I (2018), II (2014) и III (2010) степеней (первый полный кавалер ордена), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2009).

Почетный авиастроитель. Академик Международной академии информатизации. Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. Член Общественной палаты Нижегородской области нескольких созывов (2006-2019).