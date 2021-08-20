Нижегородским молодоженам предложили заполнить «Сердце Нижнего» пожеланиями к юбилею города

Нижегородцы уже начали оставлять пожелания городу Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Масштабная акция «Сердце Нижнего» проводится в Нижегородском Доме Бракосочетания в период с19 по 21 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пары, только что вступившие в брак, могут оставить свои пожелания Нижнему Новгороду на специальном баннере, расположенном в сквере у ЗАГСа. Теплые слова к юбилею города можно записать на сердечках, которые вместе составляют одно большое сердце – «Сердце Нижнего».

- В акции уже приняли участие более 30 пар влюбленных. Нижегородские молодожены пожелали любимому городу долголетия, процветания и любви. На память о значимом событии в жизни молодой семьи и города парам дарят сувениры в форме сердец, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день празднования 800-летия областного центра в регионе будут официально зарегистрированы 253 новых семьи.