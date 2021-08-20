Движение транспорта на бульваре Заречном временно ограничат до 22 августа

В Нижнем Новгороде будет частично ограничено движение на бульваре Заречном с 06.00 20 августа до 21.00 22 августа. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 20 августа изменения затронут движение транспорта по площади у кинотеатра «Россия» и бульвару Заречный, а именно - на участке до дома 34 по проспекту Ленина.

Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что новая схема движения транспорта запущена на площади Сенной. В схему дорожного движения внесли изменения.

Теперь для пешеходов сделали три островка безопасности и изменили режим светофоров. В районе выезда на площадь с улицы Минина установили дополнительный светофорный объект – он разводит транспортные и пешеходные потоки во времени и обеспечивает безопасность участников дорожного движения.

А также, улицу Новую открыли для движения в Нижнем Новгороде. Специалисты обращают внимание автомобилистов на то, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского движение транспорта по улице Новой стало односторонним - в направлении улицы Белинского.