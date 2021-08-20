Мининский университет украсили архитектурной подсветкой к юбилею Нижнего Новгорода

Подсветка на здании НГПУ. @victor.sdobnyakov

Архитектурно-художественная подсветка появилась на двух корпусах НГПУ им. Козьмы Минина в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Виктор Сдобняков в своем Instagram.

По его словам, таким образом университет сделал своеобразный подарок городу к его 800-летию.

-Специально к 800-летию Нижнего и к 110-летию университета мы отремонтировали фасады, спроектировали и запустили архитектурную подсветку на первом и втором корпусах. Теперь наши исторические здания, которые и без того были украшением площади Минина и Пожарского, стали еще ярче, а вместе с соседними зданиями и Кремлем, на мой взгляд, получился общий красивый ансамбль! – написал он.

Помимо этого, совместно с Епархией были выполнены работы по реставрации фасада корпуса №3, расположенного на улице Пискунова. На прилегающей к зданию территории выложили рулонный газон.

В заключение Сдобняков рекомендовал нижегородцам посмотреть на подсветку зданий вживую.

Ранее сообщалось, что в областном центре подсветят Мызинский мост.