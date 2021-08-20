Билайн дарит скидки в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Нижегородцы получают возможность приобрести смартфоны, умные часы или беспроводные наушники на еще более привлекательных условиях

К 800-летнему юбилею со дня основания Нижнего Новгорода Билайн анонсирует выгодное предложение для жителей города — в интернет-магазине оператора представлен специальный ассортимент устройств, которые можно купить со скидкой от 10 до 45%.

В акции «Скидки в честь 800-летия Нижнего Новгорода» участвует широкий ряд моделей смартфонов, беспроводных наушников и smart-часов. Поэтому не имеет значения для кого выбирается новый девайс: для себя, для второй половины, для родителей или для ребенка. Важно, что из акционного предложения можно подобрать модель смартфона или другого девайса, наиболее подходящую по техническим характеристикам и по цене.

Рудольф Бауман, директор отделения Билайн в Нижегородской области:

«Сейчас в тренде у наших абонентов – смартфоны с большими экранами, которые создают ощущение полного погружения в контент, будь то снятое видео с праздничного события, посвященного 800-летию Нижнего Новгорода, или просто любимый фильм. Немаловажную роль играют и наличие хорошей камеры в устройстве, способной запечатлеть важные моменты для его владельца, а также мощный аккумулятор, который выдержит активный режим использования смартфона в течение дня. Например, позволит 21 августа на протяжении всего дня делать яркие кадры, онлайн следить за афишей мероприятий, обмениваться с друзьями видео с различных праздничных площадок и вести прямой эфир с вечернего салюта. Все это мы учитывали, запуская акцию «Скидки в честь 800-летия Нижнего Новгорода», чтобы нижегородцы могли выбрать для себя новый гаджет на выгодных условиях и запомнить День Города, как самое яркое событие года».

Приобрести девайс из акционного предложения можно в интернет-магазине Билайн всего за несколько кликов с последующим самовывозом из удобного магазина оператора или выбрать доставку на дом. Главное, для получения скидки не забыть применить уникальный промокод. Более подробная информация о правилах акции, моделях и составе комплектов доступна на сайте Билайн.

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Количество товаров ограничено. Акция проводится с 14 до 31 августа 2021 года для покупателей интернет-магазина Билайн Нижегородской области в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода и действует отдельно от других акций.

Организатор акции, продавец — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.