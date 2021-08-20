ВКонтакте анонсировала мини-приложение "Ближний Нижний"

В социальной сети ВКонтакте появилось новое мини-приложение «Ближний Нижний». Оно объединило лучшие места для отдыха и прогулок по городу. Также в приложении можно найти плейлисты с треками, вдохновлёнными городом, пройти викторину по его истории и установить статус нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Мини-приложение «Ближний Нижний» объединило самые известные места города: главные достопримечательности, музеи и театры, точки со зрелищными видами и произведения уличного искусства. Теперь все пользователи смогут выбрать себе через приложение, где перекусить или провести вечер после прогулки, там же можно вызвать такси.

«Ближний Нижний» поможет проверить себя и узнать больше об истории города: пройти квиз и ответить на вопросы о главных событиях и самых известных легендах. А также в приложении можно выбрать один из эмодзи-статусов нижегородца: например, «Покоряю Чкаловскую лестницу», «Пересекаю Волгу», «Ем ту самую шаурму».

- В этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие. Мы не могли пропустить такое важное событие, и поэтому на платформе появилось много праздничных активностей: например, челленджи в Шагах ВКонтакте, чтобы исследовать город было ещё увлекательнее, или специальные плейлисты с музыкой для любого настроения. В целом, ВКонтакте уже стала важной частью жизни нижегородцев: мы регулярно поддерживаем локальные проекты и мероприятия, - отметила региональный представитель ВКонтакте в Нижнем Новгороде Татьяна Маркина.

Партнёрами мини-приложения стали проект «Нижний 800», Департамент культуры Нижнего Новгорода, туристско-информационный центр Visit Nizhny, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижегородский художественный музей, проект GEO.PRO, а также фотограф Руслан Самарин.

Напомним, что в популярной соцсети стартовал челлендж к 800-летию города. Проект поддержала известная группа из Нижнего Новогорода Uma2rman.

Нижегородцы братья Кристовские опубликовали ролик, где призвали местных жителей показать, какую роль играет город в их жизни.