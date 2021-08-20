Банк ВТБ поддержал серию мероприятий по случаю 800-летия Нижнего Новгорода

21 августа в Нижнем Новгороде запланировано центральное мероприятие в рамках празднования 800-летия города — гала-шоу «Начало Нового», которое будет проходить сразу на девяти площадках. Главная сцена расположена у Волжского пароходства, а еще восемь — в каждом районе города. Генеральным спонсором серии юбилейных мероприятий выступил банк ВТБ.

«800-летие — это праздник, который пройдет не только в центре Нижнего Новгорода, но и во всех районах. В этом году создано девять связанных сцен в разных частях Нижнего Новгорода. В итоге весь город охватит единое юбилейное действо», — подчеркнул Олег Беркович, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона.

В каждом районе города будет полноценная программа: концерты, мастер-классы, лекции, спортивные мероприятия и много других развлечений в течение дня. В каждой части будет свой хедлайнер, в их числе Баста, Feduk, Леван Горозия (L’ONE), Алексей Воробьев, Uma2rman, Теона Дольникова, Сергей Мазаев и «Моральный кодекс», Александр Панайотов. Все площадки гала-шоу будет взаимодействовать с главной сценой через телемост.

«В основе концепции — рассказ об истории и о замечательных людях, которые живут в Нижнем Новгороде. Церемония строится не по принципу концерта, когда ведущий объявляет номера, а по принципу открытия крупных турниров, где одно действие сменяется другим с помощью визуального ряда, а в показе на ТВ — при помощи комментаторов. Артисты будут исполнять один номер, а затем отправятся на площадки в районы города», — рассказал Илья Авербух, режиссер гала-шоу.

Праздничные события разделены на несколько этапов. 1 августа состоялось открытие Чкаловской лестницы после реставрации, 21 августа — гала-шоу «Начало Нового», а в завершение празднования 28–29 сентября для жителей и гостей Нижнего Новгорода выступят артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

«В Нижнем Новгороде долго готовились к торжественной дате — одному из старейших городов России исполнилось 800 лет. ВТБ поддержал серию юбилейных мероприятий в рамках общебанковской программы “Культурная страна”, которая направлена на реализацию проектов по сохранению культурного наследия. Надеемся, праздничная программа станет достойным подарком жителям и гостям Нижнего Новгорода. Желаем городу, чья многовековая история является гордостью России, благополучия и дальнейшего процветания», — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.