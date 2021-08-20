Сальмонеллу нашли в мясных полуфабрикатах нижегородского производства

Все взятые пробы показали наличие опасных бактерий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Продукцию нижегородского производства проверили на наличие опасных микроорганизмов, сообщает пресс-служба референтного центра регионального Россельхознадзора.

Во всех трех пробах, взятых из мясных полуфабрикатов, обнаружили сальмонеллы. Производителю даны рекомендации по устранению нарушений.

Отмечается, что сальмонелла является опасным патогенным организмом. Она может жить в организмах животных и птиц, реже-людей. Также переносчиками сальмонеллы могут являться насекомые.

- Бактерия легко попадает на пищевые предприятия и заражает продукцию через сырье, грязную упаковку, оборудование, руки и одежду рабочих. Сальмонелла может выживать при различном уровне pH, температур и водной активности. Таким образом, сальмонелла способна выживать в продукции любого типа и на любых поверхностях в течение долгого времени, даже до нескольких месяцев, - говорится в сообщении.

Чтобы избежать распространения сальмонеллы, необходимо тщательно стерилизовать инвентарь и поверхности, проверять поступающую продукцию и следить, чтобы работники не болели сальмонеллезом.

Напомним, ранее в нижегородских котлетах нашли листерии.