Сквер имени 50-летия Победы благоустроили в Нижнем Новгороде за 15,8 млн рублей Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сквер имени 50-летия Победы благоустроили в Нижнем Новгороде за 15,8 млн рублей. Подрядчик завершил работы в сквере в Московском районе в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, после благоустройства возле жилых домов появилась тихая зона для отдыха.

Как отметил мэр Нижнего Новгорода, местные жители на общественных обсуждениях просили сохранить сквер как тихую зону, потому что рядом много жилых домов и проходит оживлённая автомобильная дорога.

- Раньше это было просто проходное пространство, сейчас здесь можно посидеть, отдохнуть. От района к району, от жилого квартала к жилому кварталу мы наблюдаем у людей совершенно разные пожелания, обязательно стараемся их учитывать, потому что делаем для них, – сказал глава города Юрий Шалабаев.

В следующем году в Московском районе планируется благоустроить еще четыре сквера, а возможную экономию направят на ремонт дворов.

Площадь сквера составляет 8 тысяч квадратных метров. Там поставили лавочки и урны, высадили больше тысячи деревьев и кустарников, установили 41 светодиодный светильник.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту «Жильё и городская среда», высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов.

- Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город, – подчеркнул мэр.