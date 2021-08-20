Гендиректор ЕЦМЗ в Нижнем Новгороде выписал себе премии на 1 млн рублей

Денежные выплаты гендиректору не были согласованы с мэрией Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Генеральный директор Единого центра муниципального заказа, что поставляет питание в школы Нижнего Новгорода, незаконным путем получил более 1 миллиона рублей.

Как сообщили в прокуратуре Советского района, в 2020 году мужчина необоснованно выписывал себе премии и стимулирующие выплаты. Данный факт вскрылся в ходе прокурорской проверки.

Отмечается, что все эти премии не были согласованы с мэрией. В связи с этим главе города Юрию Шалабаеву внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

-В настоящее время администрацией города Нижнего Новгорода решается вопрос о возврате генеральным директором муниципального предприятия излишне выплаченных ему денежных средств. Данный вопрос находится на контроле мэрии и прокуратуры района, - уточнили в районной прокуратуре.