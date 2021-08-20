Велодорожка и зона для рыбалки появились на Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде

На Юбилейном бульваре в Нижнем Новгороде по просьбе местных жителей появилась велодорожка. Там завершились работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, на бульваре заменили покрытие, установили освещение, новые скамейки и качели, посадили деревья и кустарники. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично проверил и оценил результат ремонтных работ, которые длились четыре месяца.

- На бульваре Юбилейном в Сормовском районе появилась велосипедная дорожка, на них очень большое запрос в Нижнем Новгороде. Появилась также зона рыбаков - это тоже просьба местных жителей, которые смогут там рыбачить. Пространства, благоустроенные в Сормове, все получились очень хорошие, все абсолютно разные, потому что в каждом микрорайоне у жителей были свои пожелания. В ходе обсуждений проектов благоустройства они их высказывают, а мы постарались максимально, по возможности, их учесть, - отметил Юрий Шалабаев.

В администрации Сормовского района отметили, что на Юбилейном бульваре сохранили историческое планирование, а также добавили велодорожку.

- Разграничить пешеходный и велопоток - таково было первое пожелание при обсуждении концепции благоустройства этого пространства. Безусловно, здесь это было необходимо, кроме велосипедов, сейчас популярны и самокаты, и роликовые коньки, - отметила заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовсокго района Светлана Горбунова.

На Юбилейном бульваре также впервые установили качели, которые похожи на те, что находятся в сквере у памятника Ростислава Алексеева.