Приволжские росгвардейцы записали клип-поздравление к 800-летию Нижнего Новгорода

Ансамбль песни и пляски и военный оркестр штаба Приволжского округа национальной гвардии РФ записали видеопоздравление с юбилеем Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росгвардии.

В этом клипе участники ансамбля исполняют музыкальную композицию «Сормовская лирическая» на фоне различных достопримечательностей города – Нижегородского кремля, Чкаловской лестницы, Верхневолжской набережной и в помещении музея на территории завода «Красное Сормово».

Отмечается, что в столице Приволжья находится управление округа и другие значимые подразделения ведомства. Росгвардейцы регулярно следят за порядком в городе, а еще принимают участие в различных городских мероприятиях. Так, в День города, 21 августа, танцевальная группа ансамбля Росгвардии выступит на гала-шоу. Хор ансамбля выступит на Чкаловской лестнице в рамках проекта «Хор 800».

Также в праздничных мероприятиях задействован оркестр штаба Приволжского округа. Сначала он примет участие в параде на Большой Покровской, а затем выступит в Сормове.