Погода на День города 2021 в Нижнем Новгороде: жарко, но пасмурно

Погода на День города будет жаркой. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Уже завтра, 21 августа, в Нижнем Новгороде пройдут праздничные мероприятия в честь 800-летия города. Торжества состоятся во всех районах, и конечно, многие нижегородцы и гости города отправятся на концерты. Чтобы ничто не испортило праздничного настроения, не помешает ознакомиться с прогнозом синоптиков. Рассказываем, какая будет погода на День города 2021 в Нижнем Новгороде.

По данным сервиса Яндекс. Погода, днем 21 августа в столице Приволжья будет жарко – столбики термометров покажут +32 градуса. Весь день ожидается пасмурная погода, хотя солнце периодически будет выглядывать из-за туч. К счастью, в течение дня дождей не обещают: согласно прогнозу, осадки вероятны лишь в ночные часы.

Ночью также будет тепло: +19….+22 градуса. Ветер южный 1,5-3 метра в секунду.

О том, как будет работать общественный транспорт в день 800-летия Нижнего Новгорода, «Комсомолка» писала ранее.