В Нижнем Новгороде утонул еще один мужчина

Мужчина утонул в Мещерском озере Канавинского района Нижнего Новгорода. О трагедии стало известно в 21:40 в четверг, 19 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Также известно, что он купался в необорудованном для купания месте.

- Работниками АСО ГКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Нижегородской области» извлечено тело мужчины (личность устанавливается). Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что 54 человека утонули в Нижегородской области с 1 июня 2021 года. По данным МЧС, среди них 8 детей.

За такой короткий срок, меньше полутора месяца, это ужасающие числа. Страшнее только то, что случаи гибели на воде не прекращаются и стали практически ежедневными. Причём, казалось бы, в совершенно разных уголках Нижегородской области, в разных районах и водоёмах. Красной нитью сквозь все сообщения МЧС об утонувших тянутся слова: "тело было обнаружено в месте, не оборудованном для купания".

А также, подросток 17 лет лет утонул в реке Узола в деревне Смольки Городецком районе. О трагедии стало известно в 21:10 в воскресенье, 15 августа. Также известно, что он купался в необорудованном для купания месте.