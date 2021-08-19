Пункты выдачи «Мультипасс 800» теперь будут работать до полуночи

Пункты выдачи «Мультипасс 800» у нового стадиона на Стрелке теперь будут работать до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Теперь получить документ для прохода на главное мероприятие можно будет с 10 утра до 12 ночи. Помимо этого, из-за большого ажиотажа перед празднованием 800-летия Нижнего Новгорода в городе откроется еще два дополнительных пункта выдачи «Мультипассов». Свою работу они начнут в предстоящие выходные. Новые пункты расположатся у дома №21а и у дома №6 поулице Рождественской – около главной сцены для проведения гала-шоу в честь Дня города, которое состоится на Нижне-волжской набережной.

Оформить «Мультипасс 800» также можно и онлайн, чтобы не стоять в километровых многочасовых очередях – на сайте Nn-card.ru. Сотрудникам «Комсомольской Правды. Нижний Новгород» сообщили, что при возникновении каких-либо проблем с получением документов на мероприятие, необходимо написать в техподдержку – они оперативно решат все вопросы.

Напомним, что Нижегородцы жалуются на огромные очереди за «Мультипассами 800». Они вынуждены стоять в очередях много часов, чтобы получить документ.

Так, самое масштабное мероприятие пройдет 21 августа – в субботу нижегородцы и гости города будут праздновать 800-летие города. Попасть на многие площадки и посмотреть торжественные мероприятия можно будет по «Мультипассу 800». Однако, оказалось, что получить его не так уж и просто.

Уже неделю многочасовые очереди образуются в пунктах выдачи «Мультипассов». В пункт расположенный по адресу улица Бетанкура, 1а большинство людей специально приехали из других районов города и области.