В Нижнем Новгороде открылась дополнительная регистраци на гала-шоу в честь 800-летия города

В Нижнем Новгороде открылась дополнительная регистрация на гала-шоу «Начало нового». Оно посвящено 800-летия города. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Для реального присутствия на гала-шоу два типа регистрации предусмотрены на официальном сайте nizhny800.ru:

- регистрация в секторы "Ока" и "Волга" – https://nizhny800.ru/gala-show.

Сейчас попасть можно только в секторы «‎Ока» и «‎Волга», так как в сектор «Центральный» мест уже нет. Обязательно нужно иметь «Мультипасс 800».

– Гала-шоу "Начало нового" – это грандиозная режиссёрская постановка. Главная сцена будет расположена на Нижневолжской набережной, у здания "Волжского пароходства", а ещё восемь сцен – в каждом из районов города, – уточнили в нижегородском правительстве.

Показ гала-шоу на Нижневолжской набережной будет транслироваться на Первом канале.

Напомним, что регистрация на гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода закрылась за считанные часы. Об этом стало известно 18 августа.

Не осталось ни одного свободного места в секторах для просмотра гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Нижний 800».

Праздничное шоу «Начало Нового» стартует 21 августа в 20:21. Посмотреть его можно с секторов «Ока» и «Волга» на Нижневолжской набережной, а также с сектора «Центральный», расположенного на воде. Пройти на них можно бесплатно по предварительной регистрации.

Ажиотаж на регистрацию был таким, что доступные места закончились везде за считанные часы.

А также, нижегородцы жалуются на огромные очереди за «Мультипассами 800». Они вынуждены стоять в очередях много часов, чтобы получить документ.

Уже неделю многочасовые очереди образуются в пунктах выдачи «Мультипассов». В пункт расположенный по адресу улица Бетанкура, 1а большинство людей специально приехали из других районов города и области.