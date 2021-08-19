Нижегородцы жалуются на огромные очереди за «Мультипассами 800». Информация об этом появилась в группе в Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Так, самое масштабное мероприятие пройдет 21 августа – в субботу нижегородцы и гости города будут праздновать 800-летие города. Попасть на многие площадки и посмотреть торжественные мероприятия можно будет по «Мультипассу 800». Однако, оказалось, что получить его не так уж и просто.

Уже неделю многочасовые очереди образуются в пунктах выдачи «Мультипассов». В пункт расположенный по адресу улица Бетанкура, 1а большинство людей специально приехали из других районов города и области.

Помимо того, что люди вынуждены стоять в жару без соблюдения мер социальной дистанции и без средств санитарной защиты, так и некоторых вообще не пустили в пункт – кто-то простоял в очереди больше двух часов в очереди, однако, их не пустили. Причиной стало закрытие пункта выдачи «Мультипасса» - людям пришлось так и уехать по домам без заветного документа.

Однако, проблемы возникают и при получении электронной формы «Мультипасса 800» - многие жалуются, что в личном кабинете он просто не загружается. Сотрудникам «Комсомольской Правды. Нижний Новгород» сообщили, что при возникновении каких-либо проблем с получением документов на мероприятие, необходимо написать в техподдержку – они оперативно решат все вопросы.

Напомним, что на фестиваль «Приволжская фиеста» также были километровые очереди.

Отхватить порцию положительных эмоций и полюбоваться незабываемым зрелищем захотели многие нижегородцы – благо на это мероприятие, в отличие от остальных, можно было пройти без мультипассов и прививок. Однако попасть на него оказалось все равно что пройти самый настоящий квест.

Ближе к восьми вечера к стадиону начали стекаться толпы людей, а поскольку территория огорожена забором и вход через турникеты, образовались огромные очереди, которые неумолимо росли с каждой минутой. Многие были с детьми.