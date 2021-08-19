Семь жителей Нижегородской области покусали змеи с начала года

Семь жителей Нижегородской области пострадали от укуса змей с начала 2021 года. Об этом сообщает региональный Минздрав со ссылкой на токсикологический центр городской больницы № 33.

Так, четыре человека, которых покусали пресмыкающиеся, нуждались в госпитализации. Их доставили в больницу, где они уже прошли интенсивную терапию.

Отмечается, что летальных случаев от укусов змей в Нижегородской области не зафиксировано.

СПРАВКА КП

Гадюка - змея не агрессивная. При приближении человека старается удалитьсяили использует свою камуфлирующую окраску (от серого и голубоватого до медно-красного и черного цвета, с характерным зигзагообразным рисунком вдоль хребта). Только в случае неожиданного появления человекаили провокации с его стороны она может попытаться укусить. Гадюка смертельно ядовита, но она вырабатывает немного яда, поэтому после ее укуса человек выживает. После укуса гадюки у человека может начаться головокружение, появиться тошнота, вялость, головная боль и одышка. Необходимо сразу же обратиться в больницу.

Кроме того, десять нижегородцев отравились грибами за текущий год. Все пострадавшие употребляли в пищу грибы собственного сбора. В отличие от статистики с укусами змей, здесь обошлось без трагических случаев – только одному человеку потребовалась госпитализация.

Таким образом, ежегодно регистрируют около 30 пострадавших.

При сборе грибов следует соблюдать меры безопасности:

Не следует собирать и пробовать незнакомые грибы, так как есть яды, которые могут сохраняться даже после отваривания.

Не собирать старые и перезрелые грибы, а также совсем маленькие, ими тоже можно отравиться.

Не следует собирать грибы вдоль дорог, в промышленных зонах и прочих местах с неблагоприятной экологической обстановкой, так как грибы абсорбируют все, что находится в почве.