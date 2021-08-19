Работа общественного транспорта продлена в Нижнем Новгороде в День города

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить нижегородцев во все районы города Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Часы работы общественного транспорта продлят в Нижнем Новгороде в связи с празднованием его 800-летия. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, общественный транспорт будет работать до 3:00 22 августа во всех районах города.

Метро

Подземка будет работать до 3:00 22 августа с интервалами в 10 минут. Работа подземки возобновится в обычном режиме с 6:00 того же дня.

Трамваи

Продлена работа следующих трамваев: №2, №3, №4, №6, №7, №8, №17 и №21.

Троллейбусы

До 3 часов ночи будут работать следующие троллейбусы: №4, №9, №10, № 13, № 14, № 15, № 17 и № 31.

Автобусы

Продлена работа следующих муниципальных маршрутов: № 1, № 10, № 11, № 26, № 40, № 41, № 45, № 48, № 52, № 61, № 68 и № 71.

Кроме того, по окончании праздничных мероприятий из Нижегородского района можно будет уехать, сев на площади Свободы на один из следующих автобусов: А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-95, А-40, А-58, А-64, А-68, А-1, А-26, А-41, А-52 и А-61.

От самой концертной площадки на Нижневолжской набережной можно уехать, сев на бесплатный шаттл.

Более подробно о расписании маршрутов в День Города читайте в материале «Комсомолки».