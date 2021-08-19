Бесплатные шаттлы пустят в Нижнем Новгороде на День города

Один из шаттлов будет ходить до Московского вокзала Фото: Андрей ВОВК

Бесплатные автобусы-шаттлы пустят к месту проведения праздничных мероприятий в день празднования 800-летия Нижнего Новгорода 21 августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Шаттлы будут ходить по следующим маршрутам:

S1 – Улица Черниговская – площадь Горького. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Черниговская» (рядом с Нижневолжской набережной) и у «Дома Связи».

S2 – Улица Черниговская – Московский вокзал. Пассажиры могут сесть в этот шаттл на улице Черниговской, а в обратном направлении – на остановке «Площадь революции», что находится напротив ТЦ «Республика».

Отмечается, что шаттлы будут работать с14:00 до 3:00. Также известно, что будет продлено время работы общественного транспорта.