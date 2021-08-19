Чкаловскую лестницу снова закрыли для посещения в Нижнем Новгороде

Чкаловскую лестницу снова перекрыли до 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Сейчас территория Чкаловской лестница вновь окружена забором. По словам рабочих, причиной стало то, что лестница должна сохранить достойный вид до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Лестницу планируют открыть к 21 августа.

Напомним, что Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции. На торжественной церемонии 1 августа выступили лучшие классические музыканты страны.

В торжественной церемонии приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.

На церемонии открытия Чкаловской лестницы, на ступенях которой была установлена сцена, выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и ведущие классические музыканты России. Здесь звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева. Выступления сопровождались красочным аудиовизуальным шоу.