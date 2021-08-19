Нижегородский застройщик привлек финансирование ВТБ почти на 1,5 млрд рублей

ВТБ открыл группе компаний «Каскад» кредитную линию в размере 1,45 млрд рублей. Заемные средства предоставлены сроком на четыре года на строительство жилого комплекса «Каскад на Автозаводе» в Нижнем Новгороде.

Новый жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой и включает два 25-этажных дома, паркинг и площадки для отдыха. В домах предусмотрены квартиры разных форматов, зоны ресепшен, пространства для общения жителей, колясочные, а также системы видеонаблюдения. Реализация проекта запланирована на 2021 − 2024 годы.

«Нижегородский рынок жилой недвижимости развивается благодаря сильным опытным застройщикам, с которыми мы активно сотрудничаем. В этом году банк профинансировал в регионе уже несколько крупных объектов на сумму свыше пяти млрд рублей, одним из которых стал ЖК «Каскад на Автозаводе». Реализация проекта позволит сотням нижегородских семей улучшить жилищные условия и переехать в комфортный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Мы реализуем свой новый проект в партнерстве с одним из крупнейших и надежных банков страны, что, безусловно, является гарантией его успеха. Надеюсь, что предложенная нами концепция жилого комплекса придется по душе нижегородцам и сделает его популярным и востребованным на рынке», − прокомментировал Егор Дорохин, руководитель ГК «Каскад».

Справка

Группа компаний «Каскад» работает на рынке с 2011 года. В состав холдинга входят застройщики жилой и коммерческой недвижимости, девелоперские компании, компании по сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества. На счету строительных компаний, входящих в ГК «Каскад», − 12 введенных в эксплуатацию и строящихся проектов общей площадью более 100 тыс. кв. м.