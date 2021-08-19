Прощание президентом «Гидромаша» Владимиром Лузяниным состоится 20 августа

Владимир Лузянин. Фото: сайт завода "Гидромаш"

Церемония прощания с президентом НАО «Гидромаш» Владимиром Лузяниным состоится в Нижнем Новгороде 20 августа, сообщили в региональном Законодательном Собрании.

Желающие проститься могут прийти к 10:00 в административное здание «Гидромаша» на проспекте Гагарина, 22. Прощание состоится в холле.

Напомним, Владимир Ильич Лузянин скончался 18 августа на 93-м году жизни. Он был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии СССР, кавалером орденов СССР и России, Почетным гражданином Нижегородской области. В бытность его руководства завод работал над множеством уникальных проектов.

Решение о месте прощания был принято 19 августа на заседании регионального Законодательного Собрания при участии генерального директора НАО «Гидромаш» Александра Лузянина.