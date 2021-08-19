Дзержинск впервые за 60 лет стал обладателем Кубка Нижегородской области по футболу

Вчера в поселке Пешелань Арзамасского района Нижегородской области состоялся второй финальный матч Кубка Нижегородской области по футболу между дзержинской командой «Химик – Салют» и пешеланским «Шахтером». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, однако в сумме с первой игрой, в которой со счетом 2:0 первым стал «Химик – Салют», дзержинцы одержали победу и стали обладателями Кубка Нижегородской области 2021.

«Спортивные победы всегда приятны, но эта, пожалуй, особенно. Последний раз Кубок Нижегородской области был у дзержинских футболистов в 1958 году. И вот, спустя 63 года, нам вновь удалось доказать состоятельность дзержинского футбола, профессионализм наших спортсменов и их тренеров. Благодарю за яркую и слаженную игру и поздравляю каждого спортсмена с этой победой. Мы вами гордимся, молодцы!» - сказал глава города Иван Носков.

Следующую игру «Химик – Салют» проведет уже на этой неделе. В субботу, 21 августа, дзержинцы отправятся в Семенов, где сыграют с одноименным футбольным клубом в рамках Высшей лиги Чемпионата Нижегородской области.

Фото: Александр Романов