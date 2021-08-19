В Нижнем Новгороде прошел турнир по волейболу на Кубок председателя городской Думы

18 августа 2021 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Щелоковский» прошел турнир по волейболу на кубок Председателя городской Думы Нижнего Новгорода между командами депутатского корпуса и Молодежной палаты. Эта спортивная встреча дала старт Большим молодежным играм среди команд вузов, ссузов и предприятий города.

В соревнованиях приняли участие депутаты городской Думы Владимир Поддымников-Гордеев, Оксана Дектерева и Мария Самоделкина, исполняющий обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков, председатель Молодежной палаты при городской Думе Роман Золотов.

Участников встречи от лица Председателя городской Думы Олега Лавричева поприветствовал Владимир Поддымников-Гордеев: «Желаю всем крепкого командного духа! Уверен, что в дальнейшем эти игры станут традиционными».

«Спорт является важной составляющей жизни и в молодом, и в зрелом возрасте, тем более во время пандемии, – отметила Оксана Дектерева. –Спортивная поддержка дает нам силы двигаться дальше. Этот волейбольный турнир – прекрасное начинание. Если он будет проходить регулярно, то это будет стимулом держать себя в спортивной форме».

Команду депутатского корпуса возглавил Владимир Поддымников-Гордеев, Молодежной палаты – Роман Золотов. Из-за жаркой погоды было принято решение сократить время матча и провести два сета по 15 минут. Первая партия была сыграна со счетом 13:15, вторая – 14:16 в пользу команды Молодежной палаты. Волейбольный турнир закончился победой молодежной сборной. Это значит, что до следующего года, когда игра будет проведена вновь, кубок Председателя городской Думы будет находиться в музее Молодежной палаты.

«Такие спортивные состязания формируют взаимное уважение и доверие, что важно в нашей общей работе. Очень значимо, что старт этим играм дан в год 800-летия Нижнего Новгорода. Уверен, что турнир станет ежегодным и в дальнейшем в его рамках будут проходить игры, вовлекающие молодежь в занятия спортом», – подвел итог соревнований Роман Золотов.