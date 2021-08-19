На Советской площади прорвало трубу и затопило сцену к 800-летию Фото: Скриншот видео из социальных сетей

На Советской площади в Нижнем Новгороде прорвало трубу и затопило сцену к 800-летию. Об этом сообщили нижегородцы в социальных сетях и начали делиться фотографиями и видео с места происшествия.

Так, площадку перед сценой затопило горячей водой, от которой поднимается пар. В воде также оказалась техника, которая должна была быть расположена на сцене. Стало известно, что причиной стало то, что прорвало трубопровод на участке третьей очереди от Нагорной теплоцентрали. Прорыв случился на 3-метром участке трубопровода диаметром 500 мм из-за его изношенности. Сейчас АО «Теплоэнерго» приступили к замене трубопровода на площади Советской, для этого привлекли две ремонтаные бригады - 12 человек и 7 единиц техники.

Там в субботу, 21 августа, выступит известная нижегородская группа Uma2rman и будет праздничный салют.

Кроме того, из-за аварии трубопровода отключили горячее водоснабжение в 42 домах. Однако, сотрудники компании уверяют, что до конца дня все ремонтные работы завершатся до конца дня. На проведение мероприятия эта авария никак не повлияет.