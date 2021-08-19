Более 4 000 нижегородцев приняли участие в юбилейном «Марафоне призов 800»

Более 4 000 нижегородцев стали участниками «Марафона призов 800». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Конкурс посвящен 800-летию Нижнего Новгорода и проводит его Нижегородский областной информационный центр и АНО «Центр 800» при поддержке правительства Нижегородской области. Победители определяются каждую неделю с помощью генератора случайных чисел во время трансляций на сайте «Марафон призов 800»: https://pravda-nn.ru/konkurs800/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/pravdann.

- Это прекрасная возможность и свои знания проверить, и призы получить. В наших конкурсах нет проигравших. Все участники получат в подарок праздничный набор — значок, магнит, слэп-браслет с символикой юбилея Нижнего Новгорода, - сообщает главный редактор «Нижегородской правды» Лариса Авдеева.

Кроме того, у самых активных участников есть возможность получить в подарок фирменные кружки и эксклюзивные деревянные пазлы. Есть и суперпризы - сертификаты на 10 тысяч рублей во флагманский магазин «Нижний 800» и даже полёт на воздушном шаре.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://pravda-nn.ru/konkurs800/.

Напомним, что 21 нижегородец признан победителем по итогам июньского марафона. Около тысячи жителей региона приняли участие в нем. Участниками спортивного мероприятия стали пользователи бесплатного мобильного приложения "Активный житель".

Так, в субботу, 31 июля, на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей и призеров. Участники получили призы за активность в ходьбе, беге, езде на велосипеде и за тренировки в домашних условиях.

А также, квест «Мои 800» в честь 800-летия Нижнего Новгорода стартовал в августе. Его проводят в рамках ежемесячного марафона «В разгаре движения» среди пользователей мобильного приложения «Активный житель».

Примечательно, что в квесте сочетается физическая активность и культурное просвещение. Пользователи мобильного приложения «Активный житель» во время прогулки в режиме тренировки «ходьба» должны пройти не менее восьми знаковых мест Нижнего Новгорода.