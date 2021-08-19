Еще у 501 нижегородца обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 19 августа 2021 года, всего с начала пандемии 150 783 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 512 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 136 983 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 542, а за последние сутки тринадцать не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 898) и г. Бор (7 760), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (247) и Спасском районах (287). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 464), за прошедшие сутки там выявили 42 новых случая.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 142 новых случаев), Московская область (949 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 563 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.