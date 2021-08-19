Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 11:33

Жители двух районов Нижнего Новгорода остались без света 19 августа

Отключения носят временный характер и связаны с плановыми работами
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отключения были запланированы, в том числе, в центре города

Отключения были запланированы, в том числе, в центре города

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электричество отключили на некоторых улицах областного центра утром, 19 августа. Информация об этом размещена на сайте Управления ГО ЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 9:00 до 17:00 без света остались жители дома №7 по улице Чкалова, а также домов №35 и №37 по улице Попова.

Нижегородский район:

С 9:00 до 16:00 отключили свет доме №3 по улице Воровского, а так же по адресу Большая Пкровская, 62.

Отключения связаны с плановыми работами на системах ЖКХ.