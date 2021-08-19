Жители двух районов Нижнего Новгорода остались без света 19 августа

Отключения были запланированы, в том числе, в центре города Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электричество отключили на некоторых улицах областного центра утром, 19 августа. Информация об этом размещена на сайте Управления ГО ЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 9:00 до 17:00 без света остались жители дома №7 по улице Чкалова, а также домов №35 и №37 по улице Попова.

Нижегородский район:

С 9:00 до 16:00 отключили свет доме №3 по улице Воровского, а так же по адресу Большая Пкровская, 62.

Отключения связаны с плановыми работами на системах ЖКХ.