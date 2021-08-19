Швейцарская журналистка раскритиковала благоустройство Нижнего Новгорода

Швейцарская журналистка Люция Чирки раскритиковала благоустройство Нижнего Новгорода к юбилею. Статью об этом она опубликовала в издании SRF. Статья вышла под громким заголовком: «Ein Land ohne Perspektiven: Russlands Opposition ist am Boden».

Как в своей статье отметила швейцарская журналистка, не все жители и гости Нижнего Новгорода рады благоустройству и предстоящему празднику. Одна из главных причин – по всему городу идут масштабные строительные работы.

Она также подкрепляет свои слова цитатами уличного художника Никиты Nomerz: он раскритиковал благоустройство в Нижнем Новгороде и даже заявил, что власти создают «фотошоп-версию» города, при этом ремонтируя только лицевые фасады на туристических маршрутах и оставляя задние в плохом состоянии.

Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Приволжская фиеста». Километровые очереди и «атмосферный кайф»: как прошло ночное свечение аэростатов в Нижнем Новгороде. Накануне вечером около стадиона на Стрелке собралось огромное количество людей – все хотели взглянуть на светящиеся аэростаты.

Отхватить порцию положительных эмоций и полюбоваться незабываемым зрелищем захотели многие нижегородцы – благо на это мероприятие, в отличие от остальных, можно было пройти без мультипассов и прививок. Однако попасть на него оказалось все равно что пройти самый настоящий квест.